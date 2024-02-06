Подмосковье 06 февраля 2024, 20:23 Штаб по теплоснабжению Электростали прошел в правительстве Подмосковья Пресс-служба Министерства энергетики Московской области

Читать 360tv в

Сегодня, 6 февраля в правительстве Подмосковья прошел региональный штаб по вопросам модернизации теплоснабжающего хозяйства Электростали. Участники рабочей встречи обсудили также проблемные вопросы теплоснабжения муниципалитета.

Несмотря на то, что в Электростали уже идут работы в рамках концессионного соглашения с ООО «Глобус» по модернизации котловых групп, насосного оборудования, электросетевого хозяйства котельных, замене сетей теплоснабжения, в ходе совещания отметили необходимость реализовать дополнительные мероприятия по модернизации объектов теплоснабжения, не вошедших в инвестиционную программу, а также перенести ряд работ на более ранний срок.

Реклама

По итогам обсуждений вице-губернатор Московской области, министр энергетики Московской области Евгений Хромушин поручил направить в Электросталь рабочую группу «Восток» для проведения повторной оценки и формирования окончательной программы мероприятий на краткосрочную перспективу.

«Сейчас мы формируем как краткосрочный план мероприятий в теплоэнергетике, который необходимо реализовать фактически за это лето, до начала отопительного сезона 2024 года, так и трехлетний план, в который войдут мероприятия, которые невозможно реализовать в течение года», – заявил Хромушин.

Также он попросил глав муниципалитетов проконтролировать все решения штаба.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».