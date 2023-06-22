Подмосковье 22 июня 2023, 16:55 Штаб по работе с банками принял 289 заявок от предпринимателей Подмосковья

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В Подмосковье работает сервис для бизнеса — штаб по работе с банками. Так, предприниматели Подмосковья воспользовались его услугами почти 300 раз. Об этом сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Наиболее востребованной темой обращения стали вопросы по программам льготного кредитования для субъектов МСП: количество таких заявок составило 85% от общего числа. На втором месте — программа „Промышленная ипотека“, на третьем — вопросы, касающиеся финансирования крупных предприятий», —заявила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

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Воспользоваться услугами сервиса можно с помощью формы обратной связи на инвестпортале. Специалисты перезвонят заявителям в тот же день.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о почти полном отсутствии безработицы в Подмосковье. Он назвал главной задачей улучшение условий труда.

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