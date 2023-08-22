Подмосковье 22 августа 2023, 21:53 Штаб общественного наблюдения провел встречу с кандидатом на пост губернатора Подмосковья от ЛДПР Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

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В Мособлдуме прошла встреча представителей Штаба общественного наблюдения за ЕДГ-2023 с кандидатом на пост губернатора Подмосковья от ЛДПР Кириллом Жигаревым. Мероприятие состоялось 21 августа.

«В Московской области самое большое количество избирательных участков, на которые выйдут тысячи независимых общественных наблюдателей. Сейчас главной задачей для нас является их подготовка», — рассказала первый зампред ОПМО, член ОПРФ Татьяна Дмитриева.

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На данный момент Общественная палата провела 85 обучающих семинаров. В них поучаствовали около пяти тысяч человек.

«Мы, как партия, также проводим семинары по электоральному праву для наших экспертов и на сегодняшний момент, подготовили наблюдателей на 61% избирательных участков. Стараемся привлекать молодежь — у нас в регионе много активной и талантливой молодежи», — заявил Жигарев.

Ситуационный центр Штаба общественного наблюдения начнет работу уже 1 сентября.

Ранее по решению избирательной комиссии первым кандидатом на выборах губернатора Подмосковья зарегистрировали Андрея Воробьева.

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