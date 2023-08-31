Подмосковье 31 августа 2023, 12:37 Штаб общественного наблюдения Подмосковья провел встречу с Александром Наумовым Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

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Рабочая встреча представителей штаба общественного наблюдения за единым днем голосования состоялась в Подмосковье 29 августа. На ней присутствовал заместитель председателя Мособлдумы, руководитель фракции КПРФ и кандидат на пост губернатора Александр Наумов.

Как рассказали в Министерстве информационных и социальных коммуникаций Подмосковья, участники встречи обсудили вопросы организации и проведения общественного наблюдения за выборами. Они пройдут в Подмосковье с 8 по 10 сентября.

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Как отметил заместитель председателя общественной палаты Подмосковья Петр Ульянов, ведомство стало полноправным субъектом электорального процесса и получило право направлять наблюдателей на избирательные участки. Их права и обязанности закреплены федеральным законодательством.

«С каждым электоральным циклом число независимых гражданских наблюдателей, принявших участие в процессе голосования растет, — на сегодня это уже десятки тысяч человек, и все они жители Московской области», — сказал он.

По словам Александра Наумова, выборный процесс всегда сопровождается ожиданиями и надеждами избирателей. Наблюдение за организацией голосования — это важная составляющая общественного контроля.

«Оформированная система общественного наблюдения — наиболее действенный способ решения возникающих на данном поприще проблем. И прошедшие за последние пять лет избирательные кампании это ярко подтвердили. Считаю, что общественный контроль успешно прошел проверку временем, показав высокую степень эффективности», — отметил Александр Наумов.

Общественная палата уже провела 169 обучающих семинаров, в которых поучаствовали около 11 тысяч человек. В Подмосковье планируют обустроить около четырех тысяч избирательных участков, на каждом из которых будет организовано наблюдение. Также будет создана горячая линия для обращения жителей. Они смогут задать волнующие вопросы или сообщить о возможных нарушениях.

Ранее по решению избирательной комиссии первым кандидатом на выборах губернатора Подмосковья зарегистрировали Андрея Воробьева. От ЛДПР — Кирилла Жигарева, от КПРФ — Александра Наумова, от «Справедливой России» — Анатолия Никитина.

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