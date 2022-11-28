Подмосковье 28 ноября 2022, 10:12 Штаб депутатов 120-го избирательного округа в Красногорске подвел итоги работы в 2022 году

Читать 360tv в

Отчет штаба депутатов 120-го избирательного округа по итогам 2022 года прошел в Красногорске. Депутаты доложили о реализации двух тысяч наказов избирателей и свыше 300 проведенных мониторингов.

В мероприятии приняли участие депутаты всех уровней — Госдумы, Мособлдумы и городского округа Красногорск.

Реклама

Многое удалось сделать благодаря совместной работе. Так, в городском округе Красногорск привели в порядок родильный дом, а также капитально отремонтировали две школы — Ангеловскую и Опалиховскую.

Реклама

«Мы не должны расслабляться, нам есть над чем работать в следующие годы. Мы много заложили [в планы того], что нужно построить. Я сразу вспоминаю те территории, <…> где социальной инфраструктуры вообще нет. Будем дальше идти <…> только вперед и все вместе», — сказал глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.

Сейчас все больше наказов избирателей касаются специальной военной операции. Их предложения ложатся в основу законопроектов. Из последнего — гарантия новых возможностей для мобилизованных жителей Подмосковья. В частности, получение статуса ветерана.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».