Инъекторы для КТ и МРТ начнут производить в Дубне | 360°

Все новости

Мир

13 сентября 2022, 14:44

Россия не получила ответа на претензии о военно-биологической деятельности США на Украине

Подмосковье

13 сентября 2022, 14:42

Еще 6 «Уроков цифры» проведут для школьников Подмосковья

Реклама

Подмосковье

13 сентября 2022, 14:37

Московский областной центр крови получил новое оборудование на 17 миллионов рублей

Здоровье

13 сентября 2022, 14:35

Доктор Павлова рассказала, как побороть осеннюю простуду

Важное

13 сентября 2022, 14:32

Лаврову одобрили визу для командировки в США

Мир

13 сентября 2022, 14:32

Раненый медведь из Диксона начал вести себя активнее

Общество

13 сентября 2022, 14:25

Европа требует тепла. Часть стран ЕС готовы пересмотреть отношения с Россией

Мир

13 сентября 2022, 14:23

Офис Зеленского представил проект гарантий безопасности для Украины

Важное

13 сентября 2022, 14:15

Новый корпус подарил школе в Мытищах скалодром и уникальную технику — Андрей Воробьев

Подмосковье

13 сентября 2022, 13:53

Инъекторы для КТ и МРТ начнут производить в Дубне

Читать 360tv в

Компания «РадиусМед» займется разработкой шприцев-инъекторов. Их производством в Дубне займется «Паскаль Медикал». Об этом сообщила зампред правительства Подмосковья — глава Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Шприцы-инъекторы используют для внутривенного введения препарата, чтобы усилить КТ- и МРТ- исследования. Это дает возможность получить снимки разных структур организма.

Реклама

Как рассказала зампред, частные компании инвестируют в проект 60,5 миллиона рублей.

Реклама

«По соглашению с областным Мининвестом и особой экономической зоной „Дубна“ компания „РадиусМед“ будет разрабатывать шприцы-инъекторы высокого давления, а также комплектующие к ним, совместимые с зарубежными автоматическими инъекционными системами для компьютерной, магнитно-резонансной томографии и ангиографических исследований с болюсным контрастным усилением», — уточнила Екатерина Зиновьева.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что подмосковные медучреждения получили 1,3 тысячи единиц новой техники с начала лета.

Больницы

Дубна

Заводы

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама