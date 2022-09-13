Инъекторы для КТ и МРТ начнут производить в Дубне | 360°

Подмосковье 13 сентября 2022, 13:53 Поделиться Telegram

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Однокласники

Viber Инъекторы для КТ и МРТ начнут производить в Дубне

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Компания «РадиусМед» займется разработкой шприцев-инъекторов. Их производством в Дубне займется «Паскаль Медикал». Об этом сообщила зампред правительства Подмосковья — глава Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Шприцы-инъекторы используют для внутривенного введения препарата, чтобы усилить КТ- и МРТ- исследования. Это дает возможность получить снимки разных структур организма.

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Как рассказала зампред, частные компании инвестируют в проект 60,5 миллиона рублей.

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«По соглашению с областным Мининвестом и особой экономической зоной „Дубна“ компания „РадиусМед“ будет разрабатывать шприцы-инъекторы высокого давления, а также комплектующие к ним, совместимые с зарубежными автоматическими инъекционными системами для компьютерной, магнитно-резонансной томографии и ангиографических исследований с болюсным контрастным усилением», — уточнила Екатерина Зиновьева.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что подмосковные медучреждения получили 1,3 тысячи единиц новой техники с начала лета.

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