Шпицы, мастифы, мопсы и корги собрались в одном месте. На выставку собак в Ногинске съехались 300 участников
Такого океана любви и заряда хорошего настроения не получишь больше нигде. Лилу — большой швейцарский зенненхунд и невероятное ласковая девочка.
Ей всего 11 месяцев, но для нее это уже 4-я выставка. Хозяйка Лилу Татьяна приехала с ней из Пушкино.
«Это приятно, получаешь огромное удовлетворение, потому что вкладываем мы любовь, вкладываем мы и физические нагрузки наши тоже. Потому что они требуют прогулок, беготни и так далее. А это уже ответная оценка на нашу любовь», — делится участник выставки Татьяна Петрякова.
А вот «Найтик» — цвергшпиц черно-подпалого окраса полутора лет. Он полностью закрыл титул «Юного чемпиона России», пришел на выставку за новыми достижениями. Хозяйка «Найтика» Марина однажды просто не смогла пройти мимо щенка этой породы, а теперь занимается их разведением.
Ирина Трошкина с мужем на выставке впервые. Они пришли показать 10-месячных Джессику и Донга. Тибетские мастифы по меркам этой породы еще совсем малыши, хотя размеров уже внушительных.
«Любви, души, тепла в них много вкладываем, поэтому хотелось бы, чтобы они были у нас достойными собаками, были социализированы и к жизни хорошо относились. И прежде всего чтобы защитники были хорошие», — сказала участник выставки Ирина Трошкина.
«Это мероприятие носит за собой зоотехнические вопросы, то есть с целью выявить лучших из лучших представителей пород для того, чтоб потом запускать их в племенное разведение, в селекцию. У нас всероссийский ранг выставки, то есть и критерии оценки более строгие. Судьи, которые сегодня работают, они международные эксперты, они знают очень хорошо все стандарты», — сказала руководитель клуба спортивного и служебного собаководства «Русь», организатор выставки Елена Большакова.
Самое главное место, где происходит оценка собак — это ринг. Эксперт оценивает все: рост, телосложение, форму головы, прикус, темперамент и многое другое.
Победителем выставки стала миниатюрная жесткошерстная такса Ольги Орешниковой, лучший щенок — английский кокер-спаниель Татьяны Тюленевой, юниор — вельш-корги пемброк Киры Кремневой-Хазановой, ветеран — миниатюрная гладкошерстная такса Ольги Кудряшовой.