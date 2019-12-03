Шпицы, мастифы, мопсы и корги собрались в одном месте. На выставку собак в Ногинске съехались 300 участников

За новыми наградами в Ногинск съехались более 300 хвостатых и лохматых участников со всей России. Выставка собак всех пород на Кубок главы Богородского округа проходит уже более 12 лет. Свыше 300 участников приехали на нее не только со всего Подмосковья, но и из разных уголков страны — Самары, Волгограда, Красноярска и других городов.

Такого океана любви и заряда хорошего настроения не получишь больше нигде. Лилу — большой швейцарский зенненхунд и невероятное ласковая девочка.

Источник фото: телеканал «360»

Ей всего 11 месяцев, но для нее это уже 4-я выставка. Хозяйка Лилу Татьяна приехала с ней из Пушкино.

Источник фото: телеканал «360»

«Это приятно, получаешь огромное удовлетворение, потому что вкладываем мы любовь, вкладываем мы и физические нагрузки наши тоже. Потому что они требуют прогулок, беготни и так далее. А это уже ответная оценка на нашу любовь», — делится участник выставки Татьяна Петрякова.

А вот «Найтик» — цвергшпиц черно-подпалого окраса полутора лет. Он полностью закрыл титул «Юного чемпиона России», пришел на выставку за новыми достижениями. Хозяйка «Найтика» Марина однажды просто не смогла пройти мимо щенка этой породы, а теперь занимается их разведением.

Источник фото: телеканал «360»

Ирина Трошкина с мужем на выставке впервые. Они пришли показать 10-месячных Джессику и Донга. Тибетские мастифы по меркам этой породы еще совсем малыши, хотя размеров уже внушительных.

Источник фото: телеканал «360»

«Любви, души, тепла в них много вкладываем, поэтому хотелось бы, чтобы они были у нас достойными собаками, были социализированы и к жизни хорошо относились. И прежде всего чтобы защитники были хорошие», — сказала участник выставки Ирина Трошкина.

Источник фото: телеканал «360»

«Это мероприятие носит за собой зоотехнические вопросы, то есть с целью выявить лучших из лучших представителей пород для того, чтоб потом запускать их в племенное разведение, в селекцию. У нас всероссийский ранг выставки, то есть и критерии оценки более строгие. Судьи, которые сегодня работают, они международные эксперты, они знают очень хорошо все стандарты», — сказала руководитель клуба спортивного и служебного собаководства «Русь», организатор выставки Елена Большакова.

Источник фото: телеканал «360»

Самое главное место, где происходит оценка собак — это ринг. Эксперт оценивает все: рост, телосложение, форму головы, прикус, темперамент и многое другое.

Источник фото: телеканал «360»

Победителем выставки стала миниатюрная жесткошерстная такса Ольги Орешниковой, лучший щенок — английский кокер-спаниель Татьяны Тюленевой, юниор — вельш-корги пемброк Киры Кремневой-Хазановой, ветеран — миниатюрная гладкошерстная такса Ольги Кудряшовой.