Подмосковье 08 апреля 2024, 19:40 Шпажистка из Воскресенска стала чемпионкой России Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Шпажистка из Воскресенска Татьяна Андрюшина стала чемпионкой России. В составе первой сборной команды Московской области она показала отличные результаты.

В рамках чемпионата России по фехтованию на шпагах среди женщин спортсменка из Воскресенска завоевала золотую медаль.

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На церемонии награждения присутствовали президент Пермской краевой федерации фехтования, мастер спорта СССР Юрий Козлов, судья международной категории Андрей Быков, а также доктор экономических наук, профессор, мастер спорта СССР Николай Бухвалов. Они отметили высокий уровень подготовки спортсменов и пожелали им дальнейших побед.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске.

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