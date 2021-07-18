Шоу в небе и голый истребитель. Чем удивит посетителей МАКС-2021

В этом году билеты на МАКС можно купить не на все мероприятие целиком, а на любой из дней. Это сделано для того, чтобы перераспределить поток. Съемочная группа «360» побывала на МАКСе за два дня до открытия и узнала, чем авиасалон удивит гостей в этот раз.

Несмотря на снятие ограничений в Москве и области, организаторы авиасалона оставили за собой право проверять QR-коды или ПЦР-тесты на входе, чтобы исключить распространение пандемии.

Накануне в Жуковском прошла репетиция. Первая часть летной программы — ударные вертолеты. Они выделывают в небе такое, что глазам не верится. С легкостью опровергая все существующие законы физики, они то резко взмывают в небо, то также резко и будто падая обрушиваются на землю, ловко выравниваясь в самый последний момент.

Но не успевают вертолеты отправиться на посадку, в небо взмывает дуэт пассажирских лайнеров МС21. Амбициозная задача — создать конкурентный на мировом рынке узкофюзеляжный среднемагистральный самолет — выполнена. Премьеру трехсотой модели на прошлом МАКСе встретили овациями.

Однако организаторы всех секретов авиасалона не раскрывают. В этом году представят с десяток премьер, но вот увидеть их все получится только в день открытия. Одна из новинок МАКСа этого года — вертолет Ка32А11М, который может тушить пожары. Благодаря усовершенствованной системе пожаротушения он сможет сделать это при температуре −20 градусов.

В одном из павильонов находится главная интрига авиасалона. За этими стенами к показу готовят новый боевой самолет. Все держат в строжайшем секрете и широкой публике представят только 20 июля.

Хотя госкорпорация «Ростех» завесу тайны все же приоткрыла. В соцсетях появилось первое фото однодвигательного истребителя, но в чехле. К посту с интригующим вопросом «Хочешь увидеть меня голым?» аудитория отнеслась неоднозначно, но интерес госструктура подогрела. Авиасалон МАСК пройдет с 20 по 25 июля.