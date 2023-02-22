22 февраля 2023, 23:32
Шоу трансформеров и битву крепостей проведут на зооферме в Дмитрове
На зооферме «Шихово» в Дмитрове пройдут мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. Программу запланировали на 23 и 24 февраля.
«В ближайшие выходные десятки объектов агротуризма запланировали мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества и Масленице», — сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислав Мурашов.
Реклама
На мероприятиях гости будут расписывать русских матрешек или волшебных зверей, делать открытки и аппликации из перьев. Гвоздем программы станет выступление трансформеров и народная игра-забава «Битва крепостей».
Реклама
Посетители зоофермы смогут прокатиться на оленьих и собачьих упряжках, лошадях и маленьких пони. Также им будет доступен тир и экспозиция с редкими насекомыми и бабочками.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Дмитров
Реклама
Реклама