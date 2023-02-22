Подмосковье 22 февраля 2023, 23:32 Шоу трансформеров и битву крепостей проведут на зооферме в Дмитрове

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На зооферме «Шихово» в Дмитрове пройдут мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. Программу запланировали на 23 и 24 февраля.

«В ближайшие выходные десятки объектов агротуризма запланировали мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества и Масленице», — сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислав Мурашов.

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На мероприятиях гости будут расписывать русских матрешек или волшебных зверей, делать открытки и аппликации из перьев. Гвоздем программы станет выступление трансформеров и народная игра-забава «Битва крепостей».

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Посетители зоофермы смогут прокатиться на оленьих и собачьих упряжках, лошадях и маленьких пони. Также им будет доступен тир и экспозиция с редкими насекомыми и бабочками.

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