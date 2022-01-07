07 января 2022, 16:16
Шоу огня и света пройдет в Пестовском парке Балашихи вечером 7 января
В Балашихе пройдет шоу огня и света в народном стиле. Оно начнется в 17:30 7 января в Пестовском парке.
Шоу создано по мотивам комедии «Иван Васильевич меняет профессию».
«К нам на праздник заглянет царь Иван Грозный, и уж точно никто не удержится от того, чтобы станцевать под „Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь“», — написали в Instagram-аккаунте парка.
Жителей ждут рождественская атмосфера, фееричное шоу и веселое времяпрепровождение.
Анимация для детей начнется в 17:00, а огненное шоу — в 17:30.
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