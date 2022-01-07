Шоу огня и света пройдет в Пестовском парке Балашихи вечером 7 января

В Балашихе пройдет шоу огня и света в народном стиле. Оно начнется в 17:30 7 января в Пестовском парке.

Шоу создано по мотивам комедии «Иван Васильевич меняет профессию».

«К нам на праздник заглянет царь Иван Грозный, и уж точно никто не удержится от того, чтобы станцевать под „Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь“», — написали в Instagram-аккаунте парка.

Жителей ждут рождественская атмосфера, фееричное шоу и веселое времяпрепровождение.

Анимация для детей начнется в 17:00, а огненное шоу — в 17:30.

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