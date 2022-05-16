Шоу на роликах увидели более 4 тысяч жителей Ногинска

Постановка Татьяны Навки и Петра Чернышева «Бременские музыканты» проводит турне по городам Подмосковья.

С детства всем знакомые образы бременских музыкантов были представлены для жителей Ногинска в уникальном роликовом шоу. Роли любимых героев исполняли профессиональные фигуристы, гимнасты, паркурщики, ледовые акробаты и спортсмены.

Звездам фигурного катания пришлось осваивать новую технику катания, чтобы работать в этом шоу.

«Где-то месяц ставили с нуля, каждый день, точнее, каждую ночь, до шести утра. Бывали выходные, но редко очень. Достаточно сложные были репетиции. И плюс ребятам нужно было перестроиться с коньков на ролики. Это оказалось совершенно разные вещи, но тем не менее это классный опыт», — рассказал фигурист, четырехкратный чемпион России, мастер спорта России международного класса Макс Ковтун.

Посмотреть на необычную интерпретацию известной сказки братьев Гримм в Центральный парк Ногинска пришли больше четырех тысяч жителей. В парке установили трибуны и большой смотровой экран. Он позволял увидеть все детали тем, кто находился не в первых рядах. Множество людей также наблюдали за действом через онлайн-трансляцию во «ВКонтакте» и в Telegram-канале.

Шоу прославленных фигуристов Татьяны Навки и Петра Чернышева — своеобразное продолжение ледовых программ, прошедших в парках Подмосковья этой зимой. Все выступления организованы при поддержке Министерства культуры Московской области по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Мы видим, сколько поклонников в Ногинске в Богородском округе и среди гостей Ногинска. Очень приятно, что парк нашел возможность. Потому что обеспечить и сцену, и помосты, и экраны, и трибуны — это, конечно, стоит денег. И то, что парк дает нашим жителям возможность прикоснуться к празднику, к такому прекрасному шоу и сказке, — это очень здорово», — подчеркнул глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

Шоу в этом сезоне пройдет в 22 городах области. Следующими примут шоу Орехово-Зуево и Егорьевск.