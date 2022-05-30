Шоу на роликах «Бременские музыканты» завершило гастроли в Подмосковье

Финальный показ спектакля на роликах прошел в Видном. Постановка олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки и двукратного победителя чемпионата Четырех континентов в танцах на льду Петра Чернышева весь май путешествовала по Подмосковью.

Песни, знакомые с детства подпевали тысячи зрителей, мастерству катания на роликах артистов удивлялись жители 22 городов Подмосковья.

«Отдельные слова благодарности губернатору за такой замечательный проект. Он востребован, жители ждут, это интересно. Дети, увидевшие шоу, возвращаются к занятиям спортом, выходят во дворах на коньках, на роликах. Чтобы на это подвигнуть, нужны вот такие великолепные сказки, где и взрослые, и дети с большим интересом, на одном дыхании», — отметила заместитель главы администрации городского округа Ленинский Татьяна Квасникова.

В этот же день артисты выступали в Домодедове. Последний гастрольный спектакль посмотрели около семи тысяч человек.