Шоу на роликах «Бременские музыканты» прошло в Дубне

Шоу на роликовых коньках «Бременские музыканты» показали в подмосковной Дубне. Представление дали фигуристы из команды Татьяны Навки и Петра Чернышова.

Сцену установили на набережной Волги, рядом с яблоневой аллеей. Зрители заняли места на трибунах задолго до начала, располагались даже на деревьях. Всего шоу увидели 2500 человек.

«Бременские музыканты» — это новый проект Московской области в рамках губернаторской программы «Лето в Подмосковье». Программа подготовлена при поддержке Министерства культуры и туризма Подмосковья. Для проекта подготовили специальные декорации, сшили костюмы. Артисты не испугались трудностей и воссоздали действие мультфильма в деталях.

Дубна — седьмой город, где продемонстрировали шоу. Эмоции от игры и трюков артистов получили и дети, и взрослые. Под впечатлением остался и глава Дубны Сергей Куликов.

«Сегодня действительно настоящий праздник, который нам подарил наш губернатор. Для Дубны это зрелищное мероприятие, красивое. И, конечно, хиты детства. Настроение отличное, погода прекрасная, что еще нужно?» — заметил Куликов.

Раньше постановки по известной сказке братьев Гримм никогда не ставили на роликах. Фигуристы за несколько месяцев выучили свои партии на роликовых коньках. Четырехкратный чемпион России Максим Ковтун органично вжился в роль глупого короля. Признался, что часто приходилось репетировать до рассвета. Но не раздумывал, соглашаясь на участие в проекте.

«Я прежде всего доверяю Татьяне Навке и Петру Чернышеву. С Петром мы работаем лет 10, если он мне что-то предлагает, это будет круто», — отметил Ковтун.

Одна из зрительница, жительница Дубны Яна, призналась, что шоу было «фантастическим».

«Спасибо, что они к нам приехали. Заряд эмоций, каждому бы посетить такое мероприятие», — поделилась она.

До июня спектакль увидят в 22 городах Подмосковья.