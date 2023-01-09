Подмосковье 09 января 2023, 11:51 Шоу «Ледниковый период» с Евгенией Медведевой бесплатно показали на катке в Кашире

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Ледовое шоу с участием звезд показали на стадионе «Энергетик» в Кашире. Спектакль смогли увидеть больше тысячи человек, которые пришли на каток несмотря на 20-градусный мороз.

Спектакль «Ледниковый период» состоялся в Кашире в заключительный день новогодних каникул.В этот вечер столбик термометра опустился на 20 градусов ниже нуля, но трибуны были полными.

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В начале на лед вышел продюсер проекта Илья Авербух. Он поприветствовал жителей, сорвав бурю оваций. Глава Каширы Николай Ханин выразил отдельную благодарность за событие с участием звезд мирового уровня губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.

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Начался спектакль с выступления Андрея Ежова под песню «А нам все равно» из фильма «Бриллиантовая рука». Продолжили программу чемпионы мира Оксана Домнина и Максим Шивалин, трогательный танец которых вызвал восторг у публики. Зрители также увидели на льду актрису Валерию Ланскую, чемпиона мира Романа Костомарова, пару Анастасии Игнатьевой и Андрея Скобрева и других спортсменов. На катке выступила в том числе и двухкратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева. Она буквально заворожила зрителей своим выступлением.

В конце шоу фигуристы поблагодарили зрителей за теплый прием и пообещали вернуться в Каширу следующей зимой.