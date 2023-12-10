Подмосковье 10 декабря 2023, 16:47 Шоу Ильи Авербуха откроет новый каток в Пестовском парке Балашихи 24 декабря Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Каток под открытым небом откроется впервые 24 декабря в Пестовском парке микрорайона Железнодорожный в Балашихе. В этот день местные жители смогут насладиться шоу от известных фигуристов с Ильей Авербухом.

Новая площадка для активного отдыха займет 188 квадратных метров. В парке Пехорка открыли каток 1 декабря. Там есть прокат коньков, теплые раздевалки, кафе и камеры хранения. Аналогичная концепция ждет точку в Пестовском парке.

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Ярким событием в день открытия будет ледовое шоу фигуриста, серебряного призера Олимпийских игр, чемпиона мира и Европы Ильи Авербуха.

«Уважаемые жители города, приглашаю вас в наши парки. Здесь много различных активностей. В ближайшее время сделаем подарок для жителей микрорайона Железнодорожный — откроем большой каток. Проведите эту зиму в Балашихе интересно», — сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о том, что жителей и гостей региона ждет обширная программа новогодних мероприятий.

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