Шоу Ильи Авербуха «Ледниковый период» показали во время открытия нового катка в Серпухове

Шоу Ильи Авербуха «Ледниковый период» увидели жители Серпухова. В округе открылся новый каток с искусственным покрытием, на нем и выступила знаменитая команда ледового шоу. И взрослые, и дети остались в восторге от программы.

Источник фото: телеканал «360»

На лед вышли Евгения Медведева, Максим Маринин, Татьяна Тотьмянина, Дарья Мороз, Артем Федорченко. А любимец публики Алексей Ягудин выступил с номером «Остров невезения». Сам фигурист отметил достойное качество льда на новом катке.

Источник фото: телеканал «360»

Для фигуриста нужны две вещи — это коньки и лед. Здесь есть хороший лед, мы ведь сейчас говорим не о том, чтобы прямо здесь становились бы чемпионами Европы, мира, олимпийскими чемпионами. Эта площадка для того, чтобы родители приводили своих детей — просто вот с этого все начинается! И я рад, что в последнее время по нашей стране, не только в Подмосковье, реставрируют эти площадки, открытые катки Алексей Ягудин олимпийский чемпион по фигурному катанию, участник шоу «Ледниковый период».

Источник фото: телеканал «360»

Сразу два примечательных события на льду отметили супруги Елизавета Арзамасова и Илья Авербух. 20 декабря — годовщина их свадьбы, а день рождения — 18 декабря — бессменный руководитель и продюсер шоу «Ледниковый период» встретил на новом катке в парке «Питомник».

Источник фото: телеканал «360»

«Мне кажется, что вот это все — показатель того, как успешен этот проект! „Команда Губернатора“, которая придумала эту историю — в первую очередь, я, конечно, благодарен министру культуры Московской области, потому что идея витала в воздухе. Но мы так быстро ее воплотили, потому что одна общая энергия. И я восхищен, как на местах четко реализуется эта задача. Я рад, что открылся абсолютно новый каток. Очень хорошее качество льда, уверен, что завтра здесь будет много людей! Лучше вместо всяких призывов и плакатов на улице делать конкретные дела», — сказал продюсер и руководитель шоу «Ледниковый период» Илья Авербух.

Источник фото: телеканал «360»

Новый каток в серпуховском парке «Питомник» обязательно станет одним из популярных мест отдыха горожан — льду с искусственным покрытием не страшны даже оттепели до +5 градусов.

Источник фото: телеканал «360»

Это каток, который очень долго ждали жители нашего города. Он сделан по областной программе, мы его получили как подарок к Новому году. И что символично, первые, кто вышел на этот лед, — олимпийские чемпионы и люди, которые являются гордостью нашей страны и показывают самое лучшее мастерство в фигурном катании. Зрители, конечно, не отпускали, потому что это большое событие для города Юлия Купецкая глава г. о. Серпухов.

Вход на каток со своими коньками будет бесплатным, а для тех, у кого коньков нет, работает теплый уютный прокат. Одновременно выйти на лед здесь смогут до 150 человек.

Источник фото: телеканал «360»

«Ледниковый период» уже успел покорить Подмосковье, но шоу продолжится. Скоро его увидят в Одинцове, Красногорске, Сергиевом Посаде и Королеве. Любимые всеми артисты и фигуристы выступят здесь в следующие выходные — 25 и 26 декабря.