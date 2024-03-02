Подмосковье 02 марта 2024, 17:31 Шоу-группа «Лада Фолк» выступит на Театральном катке в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Жители и гости городского округа Химки получат уникальную возможность насладиться выступлением популярной музыкальной группы «Лада Фолк». Концерт состоится на Театральном катке, расположенном в сквере «Юбилейный», 2 марта в 18:00. Вход для всех желающих свободный.

Гости мероприятия не только насладятся выступлением, но и смогут самостоятельно покататься на коньках на ледовой площадке.

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В прошлом на этой же сцене выступали такие известные исполнители, как Александр Ягья, Amirchik, Роман Луговых и группа «Баян Микс», представив публике широкий спектр музыкальных жанров.

Напомним, что каток «Театральный» работает ежедневно, с понедельника по четверг с 10:00 до 21:30, а с пятницы по воскресенье — с 10:00 до 23:30. Продолжительность катания составляет 1,5 часа. Для удобства гостей предусмотрена возможность онлайн-бронирования мест, а также аренда коньков, заточка и услуги инструкторов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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