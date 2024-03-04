04 марта 2024, 14:52
Шоу-группа «Лада Фолк» выступила на Театральном катке в Химках
Музыкальный коллектив «Лада Фолк» выступил с бесплатным концертом на Театральном катке в Химках. Артисты исполнили народные произведения, популярные мелодии и авторские композиции.
Жители и гости округа смотрели концерт и катались на коньках.
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«Атмосфера потрясающая! Люди прекрасно нас встретили — с огоньком в глазах, счастливые. Выступать для них было сплошным удовольствием», — поделилась вокалистка «Лада Фолк» Анастасия Артемова.
Театральный каток открыт ежедневно с понедельника по четверг с 10:00 до 21:30, а также с пятницы по воскресенье с 10:00 до 23:30. Сеанс катания длится полтора часа. Забронировать удобное время можно заранее на сайте ледовой площадки. Для посетителей предусмотрены аренда коньков, услуги инструкторов и пункт заточки.
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Химки
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