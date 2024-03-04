Подмосковье 04 марта 2024, 14:52 Шоу-группа «Лада Фолк» выступила на Театральном катке в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Музыкальный коллектив «Лада Фолк» выступил с бесплатным концертом на Театральном катке в Химках. Артисты исполнили народные произведения, популярные мелодии и авторские композиции.

Жители и гости округа смотрели концерт и катались на коньках.

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«Атмосфера потрясающая! Люди прекрасно нас встретили — с огоньком в глазах, счастливые. Выступать для них было сплошным удовольствием», — поделилась вокалистка «Лада Фолк» Анастасия Артемова.

Театральный каток открыт ежедневно с понедельника по четверг с 10:00 до 21:30, а также с пятницы по воскресенье с 10:00 до 23:30. Сеанс катания длится полтора часа. Забронировать удобное время можно заранее на сайте ледовой площадки. Для посетителей предусмотрены аренда коньков, услуги инструкторов и пункт заточки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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