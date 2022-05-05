Шоу «Единство Победы» провели в Ногинске

Масштабное шоу «Единство Победы», посвященное 77-й годовщине Победы, при помощи творческих коллективов и администрации Богородского округа организовала Общественная палата.

На территории у Ногинского предприятия промышленного железнодорожного транспорта собрались зрители и участники представления.

Шоу реконструировало момент, когда в мирную жизнь советского народа ворвалась война. Уходят воевать русский, армянин, азербайджанец, ингуш, белорус. Единый многонациональный народ идет в бой против общей беды. Сюжет реконструкции по-своему близок каждому зрителю и участнику.

Режиссер действа Наталья Солощева рассказала о том, что пятеро мужчин из ее рода отдали жизни за победу.

«Я думаю, что эта память будет жить, память наших предков в нас и в наших детях. Если мы будем делать такие мероприятия, если мы будем вспоминать каждый год», — отметила Солощева.

Глава Богородского городского округа Игорь Сухин сказал на мероприятии, что Россия сильна своей многонациональностью.

«Наша многонациональная страна сильна тем, что, взявшись за руки, когда началась война, все пошли защищать нашу Родину. Приближается Победа — самый главный государственный праздник нашей страны. Священный день для каждого из нас», — подчеркнул Сухин.

По инициативе Общественной палаты 2022 год проходит под знаком национального единства.