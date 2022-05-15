Шоу «Бременские музыканты» посмотрели в Балашихе шесть тысяч зрителей

Шоу на роликовых коньках «Бременские музыканты» в Пестовском парке собрало шесть тысяч жителей Балашихи. Это представление фигуристов из команды Татьяны Навки и Петра Чернышева стало продолжением ледовых программ, которые показали этой зимой в парках Подмосковья.

«Хочу выразить благодарность команде губернатора за необыкновенное зрелище, которое они сегодня показали. Этим праздником мы открываем целую череду событий, которые будут проходить в нашем округе под девизом „Лето в Подмосковье“», — сказала заместитель главы администрации городского округа Лилия Татевосян.

Под девизом «Мы к вам заехали на час» артисты шоу ездят по всему Подмосковью. За май представление покажут в 22-х городах региона.

Источник фото: Евгений Дудин

«Бременские музыканты» на роликовых коньках стало абсолютно новым представлением, которое было задумано специально для Подмосковья. В основу музыкальной истории положили сказку братьев Гримм, ее сюжет хорошо знаком и детям, и взрослым. Артисты, как и авторы шоу — фигуристы. Специально для проекта осваивали роликовые коньки.

Источник фото: Евгений Дудин

«На первый взгляд, перейти с коньков фигурных на роликовые несложно, но это совсем не так, это я вам говорю, как профессионал. Были и падения, и вывихи, но мы справились! Это новый вид спорта, очень сложный. Хорошо, что приходят много детей, им нравится этот спорт. Да и зрители нас очень зажигают», — поделился артист «Бременских музыкантов» Евгений Кузнецов.

Источник фото: Евгений Дудин

Всего в проекте задействовали 35 артистов. В Люберцах и Одинцове «Бременские музыканты» выступят 15 мая. Гастролируют артисты при поддержке Министерства культуры региона.