Шоссейная велогонка пройдет в Коломне 20 и 21 августа

Участники велозаезда Cyclingrace прокатятся по дорогам одного из старейших городов Подмосковья — Коломны. Регистрация участников уже началась.

20 августа пройдет гонка с раздельным стартом на 16 километров по равнине, а 21 августа — групповой заезд на 92 километра с холмистым рельефом. В воскресенье также будут организованы любительские заезды на 16, 55 и 92 километра.

Трасса велогонки пройдет по живописным коломенским местам. У спортсменов будет возможность не только проверить свою выносливость, но и полюбоваться памятниками архитектуры.

Каждый финишер получит памятную медаль соревнований, а победители и призеры — ценные подарки от организаторов. Регистрация участников уже идет на сайте мероприятия.

Ранее в Подмосковье прошло уже три заезда серии Cyclingrace: в Верее (25-26 июня), Бородине (30-31 июля) и Сергиево-Посадском городском округе (6-7 августа). Коломенский заезд станет заключительным стартом серии.

На днях более 193 тысяч жителей Подмосковья приняли участие в активных мероприятиях, посвященных Дню физкультурника. Ощущая высокий запрос на здоровый образ жизни, губернатор Андрей Воробьев поручил поддержать детско-юношеский спорт и хоккей в Подмосковье.