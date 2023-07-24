Подмосковье 24 июля 2023, 18:00 Шоколадную фабрику построят в Егорьевске к 2026 году Unsplash

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Компания «Победа вкуса» получила участок по программе импортозамещения «Земля за 1 рубль» в Егорьевске. К 2026-му здесь построят шоколадную фабрику, где будут выпускать по 19 тонн кондитерских изделий на основе какао в год.

«Инвестиции в проект составят более 500 миллионов рублей. Для жителей региона будет создано около 100 новых рабочих мест», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Учредителем «Победы вкуса» является кондитерская фабрика «Победа», которая уже более 20 лет производит шоколад и изделия из натурального какао. Для строительства нового завода компания получила почти шесть гектаров земли по льготной программе Подмосковья — годовая аренда составит всего один рубль.

«На этой земле инвестор планирует построить производственно-складской комплекс площадью 17 тысяч квадратных метров. Здесь будут установлены линии по производству шоколадных изделий и упаковке», — уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Получить земельный участок в аренду без торгов по ставке один рубль в год могут инвесторы, которые планируют развивать импортозамещение. Заявку можно подать на инвестиционном портале Московской области.

Также в Московской области недавно была запущена новая услуга «Недвижимость за 1 рубль», инициированная губернатором Андреем Воробьевым. Предпринимателям Подмосковья доступно около 250 объектов, которые можно найти на инвестиционном портале Московской области.