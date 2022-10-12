Шоколадная фабрика «Победа» нарастит производство в Подмосковье | 360°

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Шоколадная фабрика «Победа» нарастит производство в Подмосковье

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Сейчас по всей стране, в том числе и в Подмосковье, много внимания уделяется развитию импортозамещения. Одно из самых перспективных направлений в этой сфере — это производство пищевых ингредиентов для кондитерских изделий. Не так давно с российского рынка ушли многие зарубежные марки. Поэтому временно очень ощущается недостаток качественного сырья. Особенно в производстве шоколада.

Импортозамещение в этой сфере активно развивается. Недавно собственную новинку представила широко известная фабрика «Победа».

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«„Победа“ сейчас выходит на рынок с новым продуктом — шоколадной массой „Amare Cacao“ для кондитерских производств. В линейке 30 видов массы. Самые востребованные вкусы — горький, молочный, темный, белый шоколад, есть и продукт на натуральном сахарозаменителе — стевии. На основе продукта можно приготовить множество кондитерских изделий, поэтому масса будет востребована в кофейнях, больших и малых кондитерских производствах. Инвестиции в создание новой производственной линии составили 350 миллионов рублей», — отметил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Шоколадная масса от «Победы» абсолютно такая же, как и ее зарубежные аналоги. А по некоторым моментам она действительно уже успела их даже превзойти. Например, шоколадные изделия, когда начинают остывать, совершенно не трескаются. Таким образом, получается готовить высококачественные плитки, конфеты и не только. Важно, что такую массу можно задействовать не только на профессиональном производстве, но и просто дома. При этом сама кондитерская фабрика «Победа» собирается и дальше развиваться: она позволит нарастить объемы выпуска кондитерской продукции с 18 до 36 тысяч тонн в год.

Ранее стало известно, что импортозамещение в Подмосковье можно разделить на два вектора. Один из них — производство в критически важных сферах, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Он отнес туда авиа- и машиностроение, фармацевтику, электронику.

Заводы

Импортозамещение

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