Шойгу вручил Воробьеву почетный кубок Минобороны РФ

Церемония награждения представителей федеральной исполнительной власти и глав субъектов России Минобороны прошла в Москве. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев получил почетный кубок от министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Награды вручались за достижения в организации межведомственного взаимодействия, которые способствовали укреплению обороноспособности России. Торжественное мероприятие прошло в рамках VII Межведомственной научно-практической конференции «Система межведомственного информационного взаимодействия при решении задач в области обороны РФ».

«Московская область. Почетный кубок вручается Воробьеву Андрею Юрьевичу — губернатору Московской области», — объявили во время церемонии вручения, которая прошла в здании ведомства.

Также почетные кубки получили заместитель главы МИД РФ Олег Сыромолотов, первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов, губернатор Воронежской области Александр Гусев, губернатор Ростовской области Василий Голубев и глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

«За внушительный вклад в развитие системы межведомственного взаимодействия Скворцова Вероника Игоревна награждена медалью „За укрепление боевого содружества“», — добавили в Минобороны.

Этой же медали удостоились губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, губернатор города Севастополя Михаил Развожаев и руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева.

Кроме того, медали Минобороны «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации» получили директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин и глава Республики Бурятия, председатель правительства Республики Бурятия Алексей Цыденов.

Сергей Шойгу поздравил всех с наградами.

«Общими усилиями мы вносим существенный вклад в укрепление обороноспособности страны. Не сомневаюсь в плодотворном продолжении нашей совместной работы», — сказал он.

Шойгу пожелал награжденным успехов в дальнейшем сотрудничестве.