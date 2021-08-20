Шойгу предложил обсудить модернизацию военкоматов на базе в Подмосковье

Всероссийские сборы по обсуждению модернизации военных комиссариатов проведут на базе Московской области. С таким предложением на селекторном совещании выступил министр обороны Сергей Шойгу.

Он заявил, что с датой проведения должно определиться Главное организационно-мобилизационное управление ведомства.

«Я считаю правильным провести всероссийские сборы по этой теме на базе, скажем, Московской области — тогда, когда у них будет что показывать. Чтобы мы могли программы и программные продукты, которые они создадут, тиражировать на всю страну», — Сергей Шойгу.

Он отметил, что по его поручению Национальный центр управления обороной подготовил фотографии и справки о состоянии всех военкоматов. Для сравнения там же опубликовали объекты федеральных учреждений: Пенсионного фонда и центров занятости.

«Если сравнить, то, конечно, выглядим мы, прямо вам скажу, не очень презентабельно на этом фоне», — заявил министр.

Он подчеркнул, что эти альбомы получат командующие военными округами, чтобы они понимали, по какому комиссариату необходимо вести работу.

«Надо все сделать, чтобы было приятно заходить в военкомат, чтобы там можно было получить весь комплекс услуг и уйти оттуда не униженным и оскорбленным и не болтаться там с утра до ночи неделями за какой-то одной справкой. Это должно быть современное, удобное, комфортное учреждение», — подчеркнул Сергей Шойгу.

Модернизацию российских военкоматов завершат в 2023 году. Большую часть услуг переведут в «цифру». Это позволит избежать бумажной волокиты и сократит время посещения за справками.

Министр обороны Сергей Шойгу объявил о модернизации комиссариатов 9 июня. Он подчеркнул, что военкоматы необходимо привести к единому образцовому виду, чтобы они были современными.

Соглашение о цифровизации комиссариатов и пунктов сбора призывников министр обороны Сергей Шойгу подписал с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.