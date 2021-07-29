Шойгу на встрече с Воробьевым призвал сократить сроки постановки на воинский учет до одного дня

Сроки постановки на воинский учет в военкоматах должны быть сокращены. Такую задачу поставил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.

В четверг в центре «Авангард» в Одинцове Шойгу и Воробьев подписали соглашение о цифровизации военкоматов. Они также обсудили ремонт военкоматов и сроки постановки на воинский учет в военных комиссариатах.

«Сокращение до 10 дней с 30 на оформление подобного рода документов — это, конечно, серьезный результат. Но нам нужно выходить на одни сутки. Нельзя бесконечно ходить по военным комиссариатам, чтобы получать одну справку. Это утомительно, это неудобно, это вызывает серьезное напряжение», — сказал Шойгу после ознакомления с презентацией проекта цифровой трансформации военных комиссариатов Московской области.

Министр выразил надежду, что позиции, представленные в презентации, будут реализованы в самое ближайшее время и военкоматы по всей стране будут приведены к современному облику.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заверил, что все военкоматы, которых порядка 30 в регионе, будут отремонтированы и приведены к стандартам современного военкомата.

«Самое главное — это содержание, чтобы молодым людям и ветеранам, всем гражданам было просто и удобно, несмотря на то, какие действия они там совершают, а иногда даже, не выходя из дома», — заключил Воробьев.

Центр «Авангард» расположенный на территории парка «Патриот» в Одинцове. Здание было построено за 372 дня. Центр рассчитан на одновременное обучение 600 курсантов с плановым увеличением вместимости до 900 человек.