Подмосковье 19 апреля 2023, 11:00 Шлагбаумы и дежурные посты повысят безопасность еще 10 ж/д переходов в Подмосковье

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Безопасность еще 10 железнодорожных переходов повысят в Подмосковье. На семи из них установят шлагбаумы, а на трех других — посты с дежурными сотрудниками.

Как рассказали в Минтрансе, работы проведут на потенциально опасных переходах в Серпухове, Пушкино, Ступине и Воскресенске. Замглавы министерства Евгений Аптекин рассказал, что их планируют завершить до конца года.

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«Часто водители нарушают правила проезда через железнодорожные пути, отвлекаясь или считая, что они успеют проехать перед приближающемся поездом. Чтобы сократить риск ДТП с личными автомобилями и поездами на путях, в этом году мы планируем совместно с РЖД оборудовать 10 потенциально опасных ж/д переездов шлагбаумами», — сказал он.

Всего в Подмосковье свыше 340 железнодорожных переходов. С начала года было выявлено только одно ДТП в таком месте, в результате которого погибли водитель и два пассажира.

Минтранс призывает водителей быть внимательными на дорогах и соблюдать ПДД.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

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