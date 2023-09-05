Подмосковье 05 сентября 2023, 17:56 Шлагбаумы и баннеры с правилами пожарной безопасности установили в лесах Подмосковья Комитет лесного хозяйства Московской области

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Противопожарное обустройство лесов почти завершили в Подмосковье. Там установили шлагбаумы, аншлаги, билборды и стенды.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, такие мероприятия необходимы для обеспечения пожарной безопасности в лесах.

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«На сегодняшний день такие работы выполнены более, чем на 93 процента от годового плана», — сказал он.

Филимонов добавил, что в лесах установили стенды и аншлаги на противопожарную тематику, а также обустроили минерализированные полосы, провели ремонт мест отдыха и почти завершили эксплуатацию лесных дорог.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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