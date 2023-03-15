Подмосковье 15 марта 2023, 16:53 СХЛ Подмосковья проведет первый матч «доигровки» 15 марта в Чехове

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Студенческая хоккейная лига Подмосковья проведет первый матч «доигровки» в рамках чемпионата 15 марта в Чехове.

Основные туры чемпионата уже завершены. Теперь хоккеисты проведут матчи, которые ранее были перенесены или отменены.

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Первая «доигровка» пройдет в спортивном комплексе «Ледовый дворец» в Чехове в 21:00. Все желающие смогут посмотреть трансляцию онлайн.

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Следующая встреча состоится 18 марта, в 19:30. На площадке встретятся спортсмены из Чехова и Можайска. Для вторых эта игра станет решающей, так как только победа обеспечит им место в тройке лидеров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что сайт «Спорт Подмосковья» занял первое место на всероссийском форуме стартапов. С его помощью жители могут узнавать максимально полную информацию о ледовых аренах, стадионах, бассейнах, ценах на тренировки и не только.

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