Подмосковье 01 сентября 2023, 13:30 Школы в Кашире приняли свыше 700 первоклассников в этом году Unsplash

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Свыше 700 первоклассников пошли в школы Каширы в этом году 1 сентября. По информации управления образования округа, школа № 4 в Кашире-2 приняла 73 ребенка. Там сформировали три новых класса.

«В нашем городском округе созданы условия для получения образования, отвечающего современным требованиям. Мы по праву гордимся нашими высококлассными педагогами и талантливыми выпускниками, которые каждый год добиваются успехов на олимпиадах и конкурсах», — отметила исполняющая обязанности заместителя главы городского округа Кашира Ирина Козлова.

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Право дать первый звонок в этом учебном году выпало ученику 11-го класса Александру Челакову и ученице первого класса Александре Паниной.

«Это очень волнительно. Тем более у меня старший сын уже окончил школу, и сейчас все заново переживаешь. Пусть волнительно, но радостно, конечно. Мы с удовольствием пришли учиться в эту школу. Нам ее рекомендовали», — поделилась Оксана Абрамова.

Директор школы № 4 Наталья Семигина заявила, что 1 сентября в образовательные учреждения региона пришли рекордные 120 тысяч первоклассников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил школьников с 1 Сентября. Он пожелал им сил, терпения и удачи в этом году, побед в учебе, творчестве и спорте.

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