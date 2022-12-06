Подмосковье 06 декабря 2022, 13:05 Школы в Истре присоединятся к патриотической акции «Дорога Победы»

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На территории Ленино-Снегиревского военно-исторического музея в Истре стартовала патриотическая акция «Дорога Победы», посвященная 81-й годовщине битвы под Москвой. Вскоре к ней присоединятся все школы округа.

Контрнаступление во время битвы под Москвой советские войска начали 5 декабря 1941 года на 41-м километре Волоколамского шоссе, поэтому для жителей Истры эта дата всегда будет особенной.

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«На этом месте наши советские войска начали наступать. И наступали до самого Берлина, разгромив полностью врага. Я хочу сделать акцент, что именно здесь рубеж и то место силы, о котором будут очень-очень много говорить и писать впоследствии», — отметила глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

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Участники акции «Дорога Победы» посетят места боевых сражений, мемориалов и братских могил.

«Мы повторяем путь дивизий, которые освобождали Истринский район. То есть мы идем по следам солдат, по освобожденной территории. И символом нашей акции является Знамя Победы», — рассказала директор Ленино-Снегиревского военно-исторического музея Марина Горбунова.

Копию Знамени Победы во время торжественных мероприятий участники патриотического общества «Рубеж» передали юнармейцам «Луч» из Первомайской школы. Дальше его ждет долгое путешествие по всем школам Истринского округа. В каждом учреждении пройдут уроки патриотизма и торжественные линейки.

Конечной точкой этой акции станет село Новопетровское. Туда 11 декабря, в день освобождения Истры, доставят «Знамя Победы». Там оно пробудет до 17 декабря — в этот день Истринская земля была полностью освобождена от захватчиков.

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