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    20 июля 2022, 13:37

    Школы в Химках выпустили 170 медалистов и 13 стобалльников по ЕГЭ

    Ирэна Вороник

    В Химках в этом году очень высокие показатели по учебе среди выпускников школ. В городском округе выпустили 170 медалистов, а также 13 стобалльников сразу по пяти предметам ЕГЭ. Результаты текущего года обсудили на городском совещании под руководством главы Химок Дмитрия Волошина.

    Школы в Химках выпустили 170 медалистов и 13 стобалльников по ЕГЭ

    «Хочу поблагодарить химкинских педагогов за хорошие результаты по итогам учебного года. В этом году 13 учеников получили 100 баллов по пяти предметам: русскому языку, профильной математике, английскому, обществознанию и литературе. Три учителя подготовили более двух стобалльников. Они получат грант губернатора Андрея Юрьевича Воробьева в размере 150 тысяч рублей», — отметил глава округа.

    Всего в этом году в школах Химок выпустили 2708 девятиклассников и 1412 одиннадцатиклассников. 82% всех медалистов подтвердили результат своей учебы показателями по ЕГЭ выше 70 баллов.

    Кроме того, сейчас в Химках уже начали формировать первые классы. Количество заявлений на обучение в школах уже превысило прошлогодние показатели. Ожидается, что будет сформировано 137 первых классов, при необходимости будут формироваться и дополнительные классы, чтобы заполняемость в каждом из них не превышала нормы.