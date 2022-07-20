Школы в Химках выпустили 170 медалистов и 13 стобалльников по ЕГЭ

В Химках в этом году очень высокие показатели по учебе среди выпускников школ. В городском округе выпустили 170 медалистов, а также 13 стобалльников сразу по пяти предметам ЕГЭ. Результаты текущего года обсудили на городском совещании под руководством главы Химок Дмитрия Волошина.

«Хочу поблагодарить химкинских педагогов за хорошие результаты по итогам учебного года. В этом году 13 учеников получили 100 баллов по пяти предметам: русскому языку, профильной математике, английскому, обществознанию и литературе. Три учителя подготовили более двух стобалльников. Они получат грант губернатора Андрея Юрьевича Воробьева в размере 150 тысяч рублей», — отметил глава округа.

Всего в этом году в школах Химок выпустили 2708 девятиклассников и 1412 одиннадцатиклассников. 82% всех медалистов подтвердили результат своей учебы показателями по ЕГЭ выше 70 баллов.

Кроме того, сейчас в Химках уже начали формировать первые классы. Количество заявлений на обучение в школах уже превысило прошлогодние показатели. Ожидается, что будет сформировано 137 первых классов, при необходимости будут формироваться и дополнительные классы, чтобы заполняемость в каждом из них не превышала нормы.