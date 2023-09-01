Подмосковье 01 сентября 2023, 14:05 Школы в Химках приняли свыше 4 тысяч первоклассников Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Торжественные линейки провели во всех образовательных учреждениях Химок 1 сентября. Более четырех тысяч первоклассников пришли в школы и гимназии округа в новом учебном году.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин поздравил детей, педагогов и родителей с началом учебного года.

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«Наступил День знаний — один из самых важных праздников для школьников, педагогов и родителей. Сегодня в школы нашего города идут 36 тысяч учеников. Среди них более четырех тысяч первоклассников <…> и более четырех тысяч выпускников 9-х и 11-х классов, для них этот учебный год особенно ответственный», — отметил Дмитрий Волошин.

Первым занятием после линейки для младшеклассников стал «Урок мира», а в старших и средних классах — «Моя страна — Россия».

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

После реконструкции к началу учебного года открылась школа-интернат «Кадетский корпус». Там заменили канализацию и инженерные сети, поставили новые окна и двери, модернизировали кабинеты, отремонтировали библиотеку, актовый и спортивный залы. Также открылась частная школа «Форум» на территории жилого комплекса «Маяк».

Все учебные заведения прошли проверку противопожарной безопасности и антитеррористической защиты. На входе установлены металлодетекторы. Учреждения охраняются частными охранными предприятиями. Везде установлена кнопка сигнала тревоги и камеры системы «Безопасный регион».

Напомним, сегодня в Химках работают более 50 учебных заведений. Среди них 27 государственных школ, шесть детских садов и Дом детского творчества, 17 частных детских садов и школ, а также четыре средних профессиональных и три высших учебных заведения. Обучают детей почти три тысячи педагогов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил школьников с 1 Сентября. Он пожелал им сил, терпения и удачи в этом году, побед в учебе, творчестве и спорте.

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