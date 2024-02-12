Подмосковье 12 февраля 2024, 17:18 Школы в 14 городских округах Подмосковья получат гранты за привлечение учителей Пресс-служба губернатора Московской области

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Подмосковные школы, которые расположены близко к Москве, будут получать гранты за привлеченных учителей. Сумма выплаты за каждого нанятого специалиста составит 80 тысяч рублей, рассказал министр образования региона Илья Бронштейн.

В 2024 году в Подмосковье ввели еще одну новую меру поддержки в сфере образования. Школы в 14 городских округах, расположенных близко к Москве, будут получать гранты за привлеченных учителей. Речь об образовательных учреждениях Балашихи, Мытищ, Красногорска, Химок, Подольска, Люберец, Котельников, Одинцова, Наро-Фоминска, Чехова, Реутова, Долгопрудного, Дзержинского и Ленинского. 12 февраля начался отбор школ для участия в программе, а первые выплаты начнутся уже в марте. За каждого нового специалиста с нагрузкой от 27 часов в неделю учреждения получат по 80 тысяч рублей.

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Еще одна новая мера поддержки 2024 года — компенсация арендной платы учителям. Размер выплаты составит 20 тысяч рублей. Прием заявок начался с 1 февраля на портале госуслуг.

Сейчас в Подмосковье работают 49,9 тысячи учителей, и на каждого специалиста приходится в среднем по 21 ученику. В январе 2024 года в школы приняли еще 232 педагога. Губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов усилить работу в этом направлении.

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