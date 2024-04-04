Подмосковье 04 апреля 2024, 14:59 Школы Ступина получили свыше 60 заявлений на поступление в 1-е классы с начала апреля Медиасток.рф

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Запись детей в первый класс началась в Подмосковье 1 апреля. В Ступине детей примут 20 школ, они уже получили 64 заявления.

Как рассказали в администрации округа, в этом году подмосковные школы примут 115-120 тысяч первоклассников.

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«Мы завершили бесшовный перевод детей из детских садов в школы в образовательных комплексах, теперь стартовала запись в первый класс по месту регистрации», — сказал губернатор региона Андрей Воробьев.

Чтобы записать ребенка в школу по месту регистрации необходимо узнать, к какому учреждению относится микрорайон. Такие списки опубликованы на сайтах учреждений. Подать заявление можно через «Госуслуги».

Упрощенная запись доступна детям, которые посещают дошкольное учреждение в составе образовательного комплекса. Таким образом школы региона уже зачислили более 500 ребят.

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