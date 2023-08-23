23 августа 2023, 12:33
Школы, скверы и спортивные объекты: как преобразился Воскресенск
Какие изменения произошли в горокруге за последние годы, читайте в материале.
Здравоохранение
В поселке Виноградово городского округа заработал новый офис врача общей практики, который обслуживает порядка 4,7 тыс. жителей. А в селе Невское для более 300 человек открылся фельдшерско-акушерский пункт, где медики оказывают первичную помощь.
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Кроме того, капитально отремонтировали инфекционное и хирургическое отделения больницы №2, центр здоровья и детскую поликлинику.
Спортивные объекты
Для спортсменов в округе построили ФОК с крытым катком на улице Менделеева, ледовую арену им. Каменского, отремонтировали Дворец водного спорта «Дельфин». В спорткомплексе «Горняк» появится мини-стадион.
Образование
В Воскресенске построена музыкальная школа «Элегия», а в 2020 году в горокруге появился дом культуры со зрительным залом и отдельными помещениями для занятий. Благоустраивается территория Лицея имени Стрельцова.
Благоустройство парков и скверов
К концу года планируется завершить благоустройство сквера 75-летия Победы и площади ЛДС «Химки». Комфортным местом для отдыха и прогулок стал сквер «Вишневый сад» и «Березовая роща», преобразился парк «Москворецкий».
Воскресенск
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