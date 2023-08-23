Подмосковье 23 августа 2023, 12:33 Школы, скверы и спортивные объекты: как преобразился Воскресенск

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Какие изменения произошли в горокруге за последние годы, читайте в материале.

Здравоохранение

В поселке Виноградово городского округа заработал новый офис врача общей практики, который обслуживает порядка 4,7 тыс. жителей. А в селе Невское для более 300 человек открылся фельдшерско-акушерский пункт, где медики оказывают первичную помощь.

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Кроме того, капитально отремонтировали инфекционное и хирургическое отделения больницы №2, центр здоровья и детскую поликлинику.

Спортивные объекты

Для спортсменов в округе построили ФОК с крытым катком на улице Менделеева, ледовую арену им. Каменского, отремонтировали Дворец водного спорта «Дельфин». В спорткомплексе «Горняк» появится мини-стадион.

Образование

В Воскресенске построена музыкальная школа «Элегия», а в 2020 году в горокруге появился дом культуры со зрительным залом и отдельными помещениями для занятий. Благоустраивается территория Лицея имени Стрельцова.

Благоустройство парков и скверов

К концу года планируется завершить благоустройство сквера 75-летия Победы и площади ЛДС «Химки». Комфортным местом для отдыха и прогулок стал сквер «Вишневый сад» и «Березовая роща», преобразился парк «Москворецкий».