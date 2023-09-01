Подмосковье 01 сентября 2023, 13:26 Школы Сергиева Посада приняли свыше 3 тысяч первоклассников Unsplash

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В новом учебном году школы Сергиева Посада приняли более трех тысяч первоклассников. В СОШ № 19 путь к знаниям начали 88 детей. Поздравить учащихся приехал глава городского округа Дмитрий Акулов, который окончил это учреждение в 1999 году.

«Поздравляю с Днем знаний и, конечно, с началом нового учебного года. Ребята, желаю вам хорошо учиться, получить полный объем знаний, прекрасно закончить школу — с золотыми медалями — и стать стобалльниками! Родителям желаю терпения, а вам, дорогие педагоги, желаю отдать весь кладезь знаний своим ученикам», — сказал Акулов.

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Перед торжественной церемонией глава округа обсудил с директором школы Натальей Григоренко новинки этого учебного года. С сентября в Подмосковье ввели новый электронный дневник на базе информационной платформы «Моя школа». Также в ресурсе представлены образовательные видеоуроки, объемная библиотека материалов по учебной программе и портфолио и рейтинг школьника.

Также в школы Подмосковья уже поступили новые учебники по истории для старших классов, где описали синхронизацию всемирных и отечественный событий. Отдельный раздел посвятили причинам начала СВО, вхождению новых регионов в состав России, современному развитию страны и многополярного мира.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил школьников с 1 Сентября. Он пожелал им сил, терпения и удачи в этом году, побед в учебе, творчестве и спорте.

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