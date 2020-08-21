Школы Рузы готовы к 1 сентября. Там закончили ремонт и закупили новое оборудование

В Рузском городском округе проверили школы на готовность к 1 сентября. Где-то уже закончили ремонт, где-то установили новое оборудование. Главное — все успели сделать в срок. 1 сентября ребята придут в уютные кабинеты.

Источник фото: телеканал «360»

Школа № 2 в Рузе готова принять своих учеников. В классах, коридорах и лестничных маршах сделали косметический ремонт.

«Мы готовы. Мы ждем с нетерпением, как и миллионы школ нашей страны огромной. Мы соскучились по своим детям. Мы готовы, во всеоружии. Потому что сейчас уже 21 августа, а учителя работают. Украшают свои классы», — сказала директор школы № 2 Наталья Глушенкова.

К новому учебному году в школе сделали косметический ремонт. А во дворе обустроили спортивную площадку.

Принять учеников готова и гимназия №1. В столовую закупили новое оборудование: жарочный шкаф, пищеварочный котел и холодильная камера. Глава округа лично контролировал подготовку школьных пищеблоков.

Источник фото: телеканал «360»

«Это жарочный шкаф. Здесь три отсека по три противня. Поэтому пирогов хватит всем. И малышам, и взрослым ребятам. У нас в этом году питается вся начальная школа, поэтому мы переживали, что надо накормить всех», — отметила Татьяна Чуваева, директор гимназии № 1.

По указу президента, с 1 сентября горячим завтраком или обедом должны быть обеспечены все школьники — с первого по четвертый классы.

Глава округа Николай Пархоменко лично контролировал подготовку школьных пищеблоков. По его словам, несмотря на ограничения из-за коронавируса, все закупки выполнили в срок. Оборудование и новая мебель уже установлены. Все готово к 1 сентября.

Все подмосковные школы откроются для очного посещения 1 сентября. В них будут проводить регулярную дезинфекцию, при входе поставят антисептики, а учителя при индивидуальной работе с учениками будут надевать маски. О мерах безопасности рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.