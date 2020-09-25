Школы Подмосковья поучаствуют в Международном исследовании PISA
«Образовательные организации были определены в ходе репрезентативной выборки», — рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.
Тестирование пройдет с 19 октября по 8 ноября. К испытанию присоединятся 15-летние учащиеся.
Выбранные образовательные учреждения активно готовятся к предстоящему тестированию. Образовательные организации будут участвовать в исследовании в строгом соответствии с методологией PISA.
На все вопросы ученики будут отвечать анонимно.
«Полученные результаты очень важны, они позволят оценить состояние системы образования региона, в том числе способность школьников применять в реальной жизни знания, полученные во время учебы», — отметила Каклюгина.
В 2019 году в исследовании участвовало 300 образовательных организаций Московской области.