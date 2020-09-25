Школы Подмосковья поучаствуют в Международном исследовании PISA

«Образовательные организации были определены в ходе репрезентативной выборки», — рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Тестирование пройдет с 19 октября по 8 ноября. К испытанию присоединятся 15-летние учащиеся.

Выбранные образовательные учреждения активно готовятся к предстоящему тестированию. Образовательные организации будут участвовать в исследовании в строгом соответствии с методологией PISA.

На все вопросы ученики будут отвечать анонимно.

«Полученные результаты очень важны, они позволят оценить состояние системы образования региона, в том числе способность школьников применять в реальной жизни знания, полученные во время учебы», — отметила Каклюгина.

В 2019 году в исследовании участвовало 300 образовательных организаций Московской области.