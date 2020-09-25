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    25 сентября 2020, 15:25

    Школы Подмосковья поучаствуют в Международном исследовании PISA

    Алена Макаренко

    Осенью 150 образовательных учреждений Московской области поучаствуют в Международном исследовании PISA. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования региона.
    Школы Подмосковья поучаствуют в Международном исследовании PISA

    «Образовательные организации были определены в ходе репрезентативной выборки», — рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

    Тестирование пройдет с 19 октября по 8 ноября. К испытанию присоединятся 15-летние учащиеся.

    Выбранные образовательные учреждения активно готовятся к предстоящему тестированию. Образовательные организации будут участвовать в исследовании в строгом соответствии с методологией PISA.

    На все вопросы ученики будут отвечать анонимно.

    «Полученные результаты очень важны, они позволят оценить состояние системы образования региона, в том числе способность школьников применять в реальной жизни знания, полученные во время учебы», — отметила Каклюгина.

    В 2019 году в исследовании участвовало 300 образовательных организаций Московской области.

    Новости SMI.FM