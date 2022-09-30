Школы Подмосковья получили награды на архитектурном конкурсе | 360°

Подмосковье 30 сентября 2022, 16:07 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Школы Подмосковья получили награды на архитектурном конкурсе

Читать 360tv в

Сразу четыре проекта школ и детских садов, реализуемых в Подмосковье, стали лауреатами одного из крупнейших специализированных конкурсов, посвященных архитектуре. Награждение прошло в Москве, в рамках международной выставки Build School-2022.

Работа архитекторов в Подмосковье традиционно получает признание профессионального жюри. В этом году наградами Build School были отмечены три школы и один детский сад.

Реклама

«Даже участие в этом конкурсе можно считать большой победой, поэтому я поздравляю всех участников и авторские коллективы представленных проектов. Могу сказать, что здесь нет ни одной работы, которая была бы сделана с холодным сердцем. За каждой мы видим море любви, теплоты и настоящего творчества.», — отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Реклама

Выставка проходит на одной площадке с архитектурным фестивалем «Зодчество» и своим содержанием дополняет его главную тему, заявленную как «Отражение». Новые учреждения образования Подмосковья — тоже отражение будущего.

Серебряный диплом в номинации «Лучшее решение при реконструкции и модернизации» получил проект пристройки к зданию

Бронзовый диплом в номинации «Объект нового строительства» был присужден школе на 500 мест, расположенной в деревне Борисовка городского округа Подольск. Проектной организацией выступила компания «Лабва Про».

Диплом Союза архитекторов России за создание гибкого образовательного пространства в интерьере получила школа № 1 на 1100 мест, расположенная в ЖК «Мытищи Парк». Проектная организация: Weltbau.

Еще одним дипломом Союза архитекторов было отмечено дошкольное образовательное учреждение на 200 мест в Красногорске. Автор проекта: компания «Архикредо».

В Подмосковье традиционно уделяют большое внимание архитектурному облику городов. И речь не только о строительстве красивых современных жилищных комплексов, школ, колледжей и поликлиник. В регионе ведется большая работа по сносу заброшенных и аварийных зданий. Важность этих мероприятий выделил губернатор Андрей Воробьев.

0 0 0 0 0 0