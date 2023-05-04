04 мая 2023, 17:23
Школы Подмосковья получили еще 30 IT-комплектов оборудования
Школы Подмосковья получили еще 30 комплектов современного оборудования. Они обеспечат беспроводной доступ в интернет и к информационным сервисам.
Требования для IT-инфраструктуры для школ работают в Подмосковье. Они работают в рамках цифровизации образования.
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Новый IT-комплекты получили школы Электростали, Власихи, Ленинского округа, Рузы и Серебряных Прудов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что одну из самых больших школ Подмосковья откроют в Лобне в 2024 году. Она примет сразу 2,2 тысячи учеников.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Школы
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