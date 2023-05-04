Подмосковье 04 мая 2023, 17:23 Школы Подмосковья получили еще 30 IT-комплектов оборудования

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Школы Подмосковья получили еще 30 комплектов современного оборудования. Они обеспечат беспроводной доступ в интернет и к информационным сервисам.

Требования для IT-инфраструктуры для школ работают в Подмосковье. Они работают в рамках цифровизации образования.

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Новый IT-комплекты получили школы Электростали, Власихи, Ленинского округа, Рузы и Серебряных Прудов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что одну из самых больших школ Подмосковья откроют в Лобне в 2024 году. Она примет сразу 2,2 тысячи учеников.

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