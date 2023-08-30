Подмосковье 30 августа 2023, 17:47 Школы Подмосковья получат свыше 142 тысяч новых учебников истории к сентябрю Пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области

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Новые учебники истории поступят во все школы Подмосковья. По ним будут заниматься учащиеся 10-х и 11-х классов. Всего было закуплено более 142 тысяч экземпляров.

старшеклассники будут изучать историю по новому единому учебнику. Его авторами стали помощник президента России Владимир Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

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Одной из особенностей нового пособия станет синхронизация событий отечественной и всеобщей истории. Отдельный раздел посветят причинам начала СВО, вхождению новых регионов в состав страны, современному развитию России и формированию многополярного мира. В учебник включили интересные истории, факты и редкие иллюстрации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 30 новых школ 1 сентября. Двери распахнут и 25 детских садов.

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