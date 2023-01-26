Подмосковье 26 января 2023, 17:48 Школы Подмосковья получат 274 комплекта флагов и гербов России в 2023 году

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В школы Подмосковья поставят около 450 комплектов государственной символики. Это гербы, флаги и флагштоки. Об этом сообщили в Минобразования региона.

В ведомстве рассказали, что в этом году 274 комплекта передадут в школы 22 округов, учреждения еще 15 муниципалитетов получат 165 комплектов в следующем.

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В министерстве напомнили, что с 1 сентября во всех школах региона по понедельникам проходят торжественные линейки с поднятием флага России и гимном. Право провести церемонию предоставляют лучшим ученикам.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пригласил в музей желавшего встретиться с ним школьника и его семью. Они побывали на выставке в Новом Иерусалиме.

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