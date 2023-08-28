Подмосковье 28 августа 2023, 11:07 Школы Подмосковья перейдут на новый электронный дневник с 1 сентября Министерство образования Московской области

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Все образовательные учреждения Московской области перейдут на информационную платформу «Моя школа» с 1 сентября. Об этом сообщили в Министерстве образования региона.

С 1 сентября доступ к электронному дневнику для школ Подмосковья будет проводиться через новую информационную платформу «Моя школа». Помимо электронного журнала, на портале будут размещаться видеоуроки для подготовки к экзаменам, большая библиотека соответствующих школьной программе материалов, чаты и видеозвонки, портфолио ученика и его рейтинг, а также возможность отследить геолокацию ребенка.

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Бесплатное приложение уже можно скачать на смартфон в маркетах AppStore и GooglePlay. Веб-версия доступна на портале myschool.mosreg.ru. Вход осуществляется через ЕСИА.

Новую систему уже опробовали 60 школ. В новом учебном году к программе подключатся все остальные учебные заведения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что 1 сентября в Подмосковье откроются 30 новых школ, самые крупные — в Одинцове, Ленинском округе, Истре и Коломне. Также двери распахнут 25 детских садов.

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