Школы Подмосковья обеспечили бесперебойным электроснабжением к 1 сентября

Энергетики Подмосковья обеспечили свой вклад в подготовку школ к 1 сентября. Они поставили электричество сразу в 10 образовательных учреждений региона. Кроме того, Михневской школе была выдана дополнительная мощность, также провели работы для подключения новой школы в Рузске.

«К началу учебного года энергетики Подмосковья обеспечили электроэнергией 10 образовательных учреждений, выдали дополнительную мощность школе в Ступине и подготовили к подключению 2 строящиеся школы в Рузске и Луховицах. Все работы производились с учетом обеспечения бесперебойной подачи электроэнергии в случае аварийных ситуаций. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы нашим школьникам было светло и тепло», — сказал министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

Для того, чтобы обеспечить Михневскую школу в Ступине дополнительной мощностью, была установлена новая трансформаторная подстанция, построены линии электропередачи. Источником стала подстанция 100 кВ «Сидорово».

В Подмосковье построены новые учебные заведения в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Здесь проведены все необходимые строительно-монтажные работы. Напряжение будет подано по мере готовности заявителей. Как отметил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин, снабжение всех образовательных учреждений проходит по второй категории надежности, которая предусматривает обеспечение электричеством по основной и резервной схемам.

Ранее губернатор Андрей Воробьев и глава «Россетей» обсудили развитие электросетей Подмосковья. Встреча прошла на Петербургском международном экономическом форуме.