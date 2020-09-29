«Критической ситуации нет»: школы Подмосковья не будут закрывать на этой неделе из-за COVID-19

Школы Московской области на этой неделе не будут закрывать из-за пандемии коронавируса. А из-за ОРВИ на дистанционное обучение перевели 128 классов. Это в пределах нормы. Как отметила главный санитарный врач региона Ольга Микаилова, критической ситуации не наблюдается. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил проследить за развитием ситуации.

«С начала эпидсезона заболеваемость ОРВИ у нас не превышала недельных эпидпорогов. За последнюю неделю отмечается незначительный подъем сезонной заболеваемости ОРВИ. Отмечено превышение эпидпорогов среди детей 7-14 лет на 0,8%. Заболеваемость COVID-19 — тоже наблюдается подъем заболеваемости», — сообщила главный санитарный врач региона Ольга Микаилова.

Я по школам критической ситуации не вижу на сегодняшний день Ольга Микаилова.

По ее словам, на дистанционное обучение перевели 128 классов, в которых зафиксировали ОРВИ.

В свою очередь, губернатор Подмосковья поручил следить за ситуацией до конца недели и проинформировать жителей в случае каких-либо изменений.

«Давайте еще помониторим и посмотрим сегодня, завтра и до конца недели. Мы посмотрим все внимательно и обязательно проинформируем», — поручил Андрей Воробьев.