«Критической ситуации нет»: школы Подмосковья не будут закрывать на этой неделе из-за COVID-19
«С начала эпидсезона заболеваемость ОРВИ у нас не превышала недельных эпидпорогов. За последнюю неделю отмечается незначительный подъем сезонной заболеваемости ОРВИ. Отмечено превышение эпидпорогов среди детей 7-14 лет на 0,8%. Заболеваемость COVID-19 — тоже наблюдается подъем заболеваемости», — сообщила главный санитарный врач региона Ольга Микаилова.
Я по школам критической ситуации не вижу на сегодняшний деньОльга Микаилова.
По ее словам, на дистанционное обучение перевели 128 классов, в которых зафиксировали ОРВИ.
В свою очередь, губернатор Подмосковья поручил следить за ситуацией до конца недели и проинформировать жителей в случае каких-либо изменений.
«Давайте еще помониторим и посмотрим сегодня, завтра и до конца недели. Мы посмотрим все внимательно и обязательно проинформируем», — поручил Андрей Воробьев.