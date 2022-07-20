Школы Подмосковья проверят на готовность к новому учебному году

В Московской области стартовала приемка образовательных учреждений к новому учебному году. Школы и детские сады проверяют на их готовность встречать детей.

«Приемку пройдут свыше двух тысяч школ, детских садов, учреждений дополнительного образования, колледжей и вузов», — рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Специальные комиссии проверяют состояние учебных кабинетов, пищеблоков, спортзалов. Особое внимание уделяется вопросам безопасности.

В сентябре школы Подмосковья распахнут двери для более чем миллиона учащихся. Важно, чтобы дети пришли в комфортные кабинеты, где бы им было приятно и безопасно заниматься.

В Министерстве образования Московской области отметили, что приемка завершится в середине августа.