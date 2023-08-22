Подмосковье 22 августа 2023, 17:12 Воробьев: 63 школы Подмосковья капитально отремонтируют к концу года

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Капитальный ремонт 63 школ завершится в Подмосковье к концу года, отметил губернатор Андрей Воробьев, а еще 30 новых откроют в сентябре. Самые большие из них строят в Одинцове, Красногорске, Шатуре, Мытищах и Ленинском городском округе.

Подмосковные школы примут 1,08 миллиона учеников в сентябре, среди них 120 тысяч — первоклассники.

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«Нам важно успевать в создании инфраструктуры. До конца года капитально отремонтируем 63 объекта и откроем 30 новых школ. Из них самая большая — в „Гусарской балладе“ в Одинцове на 2,2 тысячи мест», — рассказал Андрей Воробьев.

Крупные школы достраивают и в Красногорске: на 1,5 тысячи и 1,1 тысячи мест. Новые образовательные центры в Ленинском округе, Шатуре и Мытищах примут по 1,1 тысячи ребят.

Ранее стало известно, что абсолютными лидерами образования в Подмосковье признали Физтех-лицей имени Капицы и гимназию имени Примакова.

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