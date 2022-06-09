Школы Подмосковья и Донбасса заключили соглашение о сотрудничестве

Тридцать три флагманские школы Московской области и столько же школ ДНР и ЛНР подписали соглашение о сотрудничестве. Ранее о готовности к такому партнерству рассказал губернатор Андрей Воробьев на образовательном форуме «Наша Родина — Россия».

«Мы постараемся сделать наши взаимоотношения плодотворными. У каждого из вас — и преподавателей, и директоров — есть свой опыт, традиции, методики. И мы заинтересованы, чтобы образование было на высоте, потому что когда мы говорим о качестве жизни, в том числе в основе лежит образование», — подчеркнул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

Планируется, что школы будут сотрудничать по ряду направлений. Цель такой работы заключается в том, чтобы развивать систему образования Донбасса. Московская область поделится опытом и наиболее эффективными практиками. А учителя из Донбасса смогут посетить ведущие школы области и познакомиться со всеми нюансами процесса обучения.

Кроме того, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что к началу нового учебного года регион поможет восстановить пять школ в Новоазовском и Тельмановском районах ДНР. Подмосковье приложит все усилия для того, чтобы восстановленные школы Донбасса смогли принять учеников уже в сентябре, заверил он.